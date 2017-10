ArciGay Napoli: oggi è il Coming out day

Ricorre oggi il Coming Out Day e Gaynews lo celebra attraverso la bella testimonianza di Daniela Lourdes Falanga, delegata alle politiche trans di Arcigay Napoli e Presidente del Comitato Vesuvio Rainbow

La data fu scelta da Robert Eichberg e Jean O'Leary per ricordare il primo anniversario della marcia nazionale statunitense per i diritti delle persone Lgbti.

Si vuole così rimarcare l’importanza del coming out e la decisione di dichiarare apertamente il proprio orientamento sessuale o identità di genere.

Un estratto della testimonianza di Daniela Lourdes Falanga, attivista trans e componente del comitato di Arcigay Napoli, riportata sul sito gaynews.it: "Forse, vent'anni fa, vedere semplicemente dei manifesti per strada o avere persone che smuovessero sensibilità nelle scuole, avrebbe rassicurato un ragazzo che raccoglieva solitudine dal mondo. Avrebbe chiarito a molti di non essere unici in un dolore devastante da tacere. Io ero figlio della mia contemporaneità che non prevedeva il mio coming out, prepotentemente sovversivo e autentico, né lo considerava possibile una famiglia che radicava i suoi principi in un autoritarismo mafioso, sessista ed eteropatriarcale. Ero una donna ma non la rappresentavo e doverlo confidare mi ha reso vittima di una morbosa violenza che mi devastava per l'incapacità di comprendere come potessero i genitori negare un figlio e umiliarlo di disprezzo e lividi. Eppure quell'attraversamento doloroso era una conquista, era il mio libero arbitrio, era il desiderio sconfinato di me stessa, del mio pensiero liberamente espresso, era ciò che lo specchio della mia mente rimandava quando mi fantasticavo nel tempo rallentato dei drammi".