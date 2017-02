Cluedo vivente a Napoli: il gioco a squadre sbarca al Vomero

Direttamente dalla dimora Tudor Mansion, arriva a Napoli il gioco poliziesco marchiato HASBRO più famoso in tutto il mondo. Appuntamento il 19 marzo con il Cluedo Vivente in zona Vomero.

Indovinelli, prove da superare, rompicapo ed interrogatori. Il Cluedo Vivente è una miscela tra un gioco di ruolo, una caccia al tesoro ed un gioco con delitto.

PER PARTECIPARE:

- Mandare un messaggio whatsapp al 349/5878324 con scritto: NOME SQUADRA – NUMERO PARTECIPANTI (min.6 max 10 per squadra) – NOME GIOCO A CUI SI VUOL PARTECIPARE – DATA EVENTO – CITTA’ – NUMERO DI TELEFONO DEL CAPOSQUADRA (SCRITTO PER ESTESO E CHE ABBIA WHATSAPP)

- Il pagamento di € 4 a persona sarà direttamente la sera dell’evento

- È necessario SALVARE IN RUBRICA IL NUMERO 328/3114163 (senza questa operazione non riceverete le informazioni per giocare quali ad es. il luogo del ritrovo iniziale)