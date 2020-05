Claudio Guerrini a "The Spark on air": C'era una (prima) volta

Sulla pagina Facebook di The Spark - Hub polifunzionale nel cuore di Napoli, legato al mondo del libro, del design e della fabbricazione digitale - giovedì 21 maggio, alle 18.30, Claudio Guerrini, speaker RDS e conduttore televisivo, sarà in diretta con “C’era una (prima)volta”, il suo esordio letterario pubblicato con Rogiosi Editore. Ad intervistare Guerrini è la giornalista e media pr Francesca Scognamiglio Petino.

Dopo aver trascorso una vita in radio, aver vissuto molteplici esperienze televisive e aver frequentato stadi, piazze e palchi per tanti eventi ‘live’, Claudio Guerrini ha deciso di raccontare e di raccontarsi con un linguaggio diverso. Per costruire questa sua prima opera ha incontrato alcuni tra i più interessanti personaggi dello spettacolo, dello sport e della cultura, privilegiando quelli con cui ha costruito, nel tempo, un autentico rapporto personale e che si sono aperti con lui senza barriere: Enrico Mentana, Noemi, Paolo Genovese, Virginia Raggi, Paolo Rossi, Dario Ballantini, Ludovica Pagani, Michele Guardì, Giovanni Malagò, Sandra Milo, Eduardo Montefusco, Giuliano Sangiorgi e Francesca Stella.

Come sono riusciti ad avere successo? Perché è toccato proprio a loro? Talento, sudore, fortuna, perseveranza, faccia tosta: di cosa hanno avuto bisogno per raggiungere così grandi traguardi? Queste alcune delle domande cui gli intervistati hanno risposto.