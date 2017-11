Napoli ultima per l'inglese in Italia

C'è una grande differenza nel livello di conoscenza in Italia tra Nord e Sud e Napoli rappresenta la peggiore tra le grandi città presenti in classifica. È il frutto dello studio Ef Epi 2017, presentato a Londra e realizzato da EF Education First - organizzazione leader internazionale nel settore dei corsi di lingue all’estero e viaggi studio. Il livello medio di conoscenza della lingua a Napoli è basso e il capoluogo partenopeo risulta essere la peggiore tra le grandi città. Al primo posto c'è Genova seguita da Bologna e Milano con un livello complessivo di conoscenza che viene definito medio.

Male anche la Campania che risulta essere al quintultimo posto sempre con un livello di conoscenza che gli indicatori definiscono basso. Prima in classifica, in questo caso è il Friuli Venezia-Giulia seguita da Lombardia e Liguria i cui livelli vengono definiti medi. Male in generale comunque l'Italia il cui livello viene definito medio nonostante un leggero miglioramento rispetto agli ultimi anni.