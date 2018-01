Zumkeller: "Claretta Petacci stuprata e uccisa per amore. Andrebbe beatificata"

"La Chiesa Cattolica ha beatificato diverse personalità di poca importanza per scopi politici. Ma se fossi un appartenente al clero proporrei la beatificazione di Claretta Petacci, per il grande amore che ha avuto per il suo uomo fino all'ultimo istante di vita. Su di lei non c'erano responsabilità politiche. Stuprata e uccisa per aver amato un uomo facendosi scudo per lui. Non è questo l'insegnamento cristiano?". Scrive su Facebook l'artista intellettuale Dario Zumkeller, trionfatore dello Strafactor, in merito alle polemiche che hanno travolto Gene Gnocchi per la battuta sul maiale chiamato come la compagna di Mussolini.

"Non è una difesa al fascismo, ci mancherebbe, ma nei confronti di una donna innocente", spiega a NapoliToday Zumkeller.