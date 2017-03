Il Cirque du Soleil cerca te, casting a Napoli: si cercano cantanti

Dicono sia l'occasione di una vita, ed è difficile non crederci: tournée in giro per il mondo, prendendo parte a spettacoli mozzafiato, farebbero gola a qualsiasi artista. Ed ecco che il circo canadese dall'indiscussa fama internazionale arriva a Napoli per le audizioni 2017. Incentrato su mimo, numeri acrobatici, giocoleria e non solo, il Cirque du Soleil è alla ricerca di cantanti professionisti, di ambo i sessi, per performance live nei suoi show futuri in tutto il mondo: non sono richiesti una timbrica o uno stile canoro in particolare.

Le audizioni si svolgeranno al Phonotype di Napoli (in via E. De Marinis 4, vicino a Palazzo Giusso) nei giorni 19, 20 e 21 maggio. Di seguito, il regolamento: http://cirk.me/2m9UoWI