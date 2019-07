I cinema all’aperto di Napoli: l’elenco

Anche quest’anno Napoli rinnova il suo appuntamento con il grande cinema all’aperto. Dai film d’autore alle anteprime nazionali, dai film su tematiche sociali ai film per bambini, l’offerta della programmazione è davvero ampia. Un prato verde e un grande schermo per sognare sotto le stelle. Munitevi di popcorn e di una bibita fresca, e rilassatevi sotto il manto stellato a guardare il vostro film preferito. Di seguito vi proponiamo le location napoletane che ospiteranno questa estate il cinema all’aperto. Non vi resta che scegliere la vostra preferita.

PARCO DEL POGGIO - ARENA MODERNISSIMA

Anche quest’anno torna il cinema all’aperto al Parco del Poggio nell’Arena Modernissima. La programmazione “Sotto le stelle e gli alberi del Poggio” parte il 12 luglio e si concluderà con l’ultima proiezione il 15 settembre. La rassegna cinematografica, con proiezioni previste tutte le sere alle ore 21.00, darà spazio a nuovi autori, al cinema indipendente, alle tematiche sociali e di denuncia, al cinema d'essai, ai film girati a Napoli, alle anteprime nazionali e ai film per bambini. L'offerta cinematografica proposta vuole coniugare intrattenimento, cultura, attenzione ai temi sociali e promozione dell'immagine della città. Come nelle edizioni passate, sarà allestito un grande schermo ecocompatibile nell’Arena dove si svolgeranno anche incontri con registi e attori. Di seguito la programmazione per il mese di luglio.

Quando: Dal 12 luglio al 10 settembre 2019

Dove: Viale Poggio di Capodimonte, 53 (Arena Modernissima al Parco del Poggio)

Prezzo: 5 €

Orario: 21.00

