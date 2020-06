Ciccio Merolla live in streaming dal Mammt, il Museo della Pace di Napoli

Continuano i concerti in streaming di Ciccio Merolla che, dopo il suggestivo live da solo nel Teatrino di Corte, venerdì 5 giugno alle ore 18 si esibirà dal Museo della Pace di Napoli - MAMT (diretta streaming sulla pagina facebook di Ciccio Merolla).

Quale luogo migliore come il Museo della Pace per lanciare il suo messaggio attraverso un concerto interamente in acustico.

“Mi farò ispirare dalle atmosfere di questo museo così particolare in cui lo spirito della pace, della fratellanza dei popoli si percepiscono in ogni oggetto presente in queste sale - afferma Ciccio Merolla – in questo momento storico c'è bisogno davvero di sentirsi accomunati nel nostro essere umani, ma senza la retorica a cui stiamo assistendo in tanti spot o tante situazioni in cui prevale solo la voglia di strumentalizzare questo periodo così particolare per parlare di altro, di cose lontane dalla spiritualità”.

Senza polemiche, senza finti perbenismi, senza retorica, senza filtri, come nel suo stile, Ciccio Merolla in questo live parlerà di pace, solo e soltanto con la sua musica e lo farà attraverso le sonorità acustiche, proprio per eliminare anche l’ulteriore filtro dell’impianto che potrebbe allontanare ancor di più un pubblico purtroppo non presente in sala, ma che lo seguirà in streaming dalla sua pagina facebook. Aspettando il giorno in cui si potranno ascoltare i concerti dal vivo, Ciccio Merolla è ottimista, pensa ad un futuro molto vicino e con questo live ne accorcerà le distanze.