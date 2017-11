Via Tribunali, il sindaco inaugura il restauro della Chiesa di Santa Maria alla Pietrasanta (VIDEO)

Il sindaco Luigi de Magistris, accompagnato dall'assessore Piscopo e dal soprintendente alle belle arti Garella, ha inaugurato questa mattina l'avvenuto restauro della Chiesa di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, in via Tribunali. La chiesa - le cui fondamenta risalgono addirittura al VI secolo - fu costruita, nella pianta attuale, nel 1678. Nel XIX secolo la Chiesa era adibita a caserma dei pompieri, durante la seconda guerra mondiale alcuni bombardamenti la danneggiarono sensibilmente. Fu restaurata negli anni '70 ma rimase chiusa per decenni: la recente mostra curata da Vittorio Sgarbi "I tesori nascosti" l'ha portata nuovamente alla luce. L'amministrazione comunale ha sfruttato i fondi europei per il Centro Unesco. Si tratta del terzo di ventisette interventi che saranno completati per il restauro di monumenti storici in città.

"Una giornata felice per i tanti napoletani e i tantissimi turisti che visitano la nostra città: peraltro questa chiesa ospita concerti e mostre, e in questo modo ampliamo e tuteliamo l'offerta culturale napoletana", ha commentato il sindaco de Magistris. "I fondi europei sono una gran risorsa per i centri Unesco", ha spiegato il soprintendente Garella. "Napoli in questo caso ha saputo fare la propria parte e devo dire che i risultati sono ottimi".