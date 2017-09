Caterina Balivo, dopo la nascita di Cora torna a "Detto Fatto"

A metà agosto è diventata mamma per la seconda volta. E adesso Caterina Balivo è pronta già a tornare al timone di "Detto Fatto", il programma di Rai2 condotto per qualche settimana da Serena Rossi.

Per i fan della Balivo, dunque, l’appuntamento è per lunedì 2 ottobre alle 14.

In un post su Instagram, la conduttrice ha spiegato il significato del nome della figlia, Cora. Caterina Balivo: "Ecco perché ho chiamato mia figla Cora" - Blog

„"È greco il nome scelto per la mia principessa, Κόρη vuol dire "fanciulla, giovinetta", "figlia" anche se, come qualcuno di voi mi ha scritto, Cora è il femminile di core... lei che è 'o core mio'".“