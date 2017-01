Casting per Gomorra 3, lunghe file e traffico in tilt

Alcuni erano lì dall'alba, altri si sono presentati più con comodo. Di certo, i casting per comparse in Gomorra 3 in programma oggi a Sant'Antimo, hanno visto un'affluenza di pubblico incredibile.

Come raccontato da Internapoli, il traffico lungo corso Europa e nella zona di via Colonna è andato del tutto in tilt, finendo per rendere complicati i collegamenti con Giugliano e Melito. Tutto a causa dei provini in corso nel bar Maybe.

In fila, tra ansia e l'emozione di poter entrare a far parte della grande famiglia della serie tv, c'erano circa 500 persone.