Gomorra 3, si cercano comparse: casting il 28 gennaio

Sabato 28 gennaio, presso l’enoteca MarVin a Bagnoli in via Silio Italico 56, si terrà un casting per la terza stagione della fortunata serie tv tagata Sky "Gomorra".

Si cercano comparse. Possono partecipare tutti, anche minorenni: sarà sufficiente presentarsi alle dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 17.30 portando con sé una fotocopia della propria Carta d'Identità o patente e Codice Fiscale.

La partecipazione al casting è gratuita. Gli organizzatori sottolineano di non presentarsi nel caso si abbia già preso parte ai casting effettuati negli ultimi due anni presso la stessa sede.