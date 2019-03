Archivio Carbone, immagini da una casa di tolleranza a Napoli nel 1945/FOTO

E' tornato di moda il dibattito sulla riapertura delle case chiuse in Italia. In una recente intervista, anche il ministro degli Interni, Matteo Salvini, si è schierato per la riapertura delle case chiuse, al fine di strappare dalle mani della criminalità il business della prostituzione, anche se non mancano le polemiche a tal riguardo.

Nelle foto tratte dall'Archivio Carbone, gli interni di una casa di tolleranza a Napoli nel lontano 1945. In città, fino all'introduzione della legge Merlin, nel 1958, che sanciva la chiusura delle case chiuse, introducendo i reati di sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione, pullulavano le case di tolleranza in particolare nei meandri del centro di Napoli.

