Teatro Cilea, Mormone e Lello Arena presentano il cartellone 2020

Presentato oggi il cartellone 2019/2020 del teatro Cilea di Napoli. Lello Arena e Nando Mormone commentano l'offerta per la nuova stagione. Presenti sul palcoscenico della sala “Massimo Borrelli” anche Enzo Avitabile, docente del Cilea Academy e molti dei protagonisti degli spettacoli della prossima stagione.

Variegata l'offerta di spettacoli. Si comincia con Arturo Brachetti, per poi passare al trio comico Caiazzo-Bolignano-Ceruti in "Fatti unici". Speciale Made in Sud a dicembre, con Stefano De Martino e Fatima Trotta che introdurranno tutti i comici del fortunato format tv. E se l'anno si chiuderà con Biagio Izzo, il 2020 si aprirà con Maurizio Casagrande.

Il freddo dell'inverno sarà smorzato dal "Rosso napoletano" di Serena Autieri e dalla richiamo della tradizione di Peppe Barra. Una toccata e fuga fuori Napoli con Giampiero Ingrassia, per tornare all'ombra del Vesuvio insieme a Sal Da Vinci. Ad aprile, infine, tutti a festeggiare il 25esimo anniversario dei Ditelo voi.