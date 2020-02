Carnevale Sociale Sanità, "l'invasione" festosa tra le strade del centro cittadino

Grande successo per il Carnevale Sociale della Sanità, giunto alla XI edizione, organizzato dalla Rete Educativa del Rione Sanità. "Per il secondo anno consecutivo il tema scelto per l'iniziativa è stato 'Luoghi comuni: al di là di ogni luogo comune - Bellezza, Cura e Comunità'. Si è deciso di allargare la riflessione ai luoghi della Natura, intesi come luoghi di vita per ognuno di noi, da cui non possiamo prescindere se vogliamo occuparci da un punto di vista educativo degli ambienti di vista dei bambini. L'idea è quella di focalizzare la nostra attenzione sui quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco. Tanti laboratori attivati nelle scuole e nei centri territoriali, interventi di animazione di strada e quest'anno, per la prima volta, anche un contest (concorso non a premi) lanciato ai ragazzi", spiegano gli organizzatori della Rete del Rione Sanità.

Per la prima volta il Carnevale è transitato su via Foria. "La scelta di Piazza Cavour riflette la preoccupazione di noi tutti e tutte per lo stato in cui versa la piazza, pessimo non solo da un pnto di vista del degrado urbano e del verde, ma anche per problemi più generali di vivibilità. Questo ci spinge a intervenire con azioni educative di partecipazione che tendono a coinvolgere bambini e adulti per porre all'attenzione degli amministratori ipotesi di recupero urbano dell'area, di implementazione di spazi ricreativi, di creazione di presidi fissi sociali e culturali. Per la Rete Educativa sarà una sfida non facile perché sulla questione bisognerà impegnare temo, energie, idee, passioni, ma sappiamo che possiamo tentare perché negli ultimi tempi la nostra Rete è diventata più forte per le presenze nuove e per la determinazione che ci caratterizza", proseguono gli organizzatori.

Ha partecipato al Carnevale Sociale anche il progetto Caterina, con Traparentesi onlus. Nel corso della sfilata si è potuto ammirare anche il prodotto finale del laboratorio di Carnevale realizzato dalle ragazze e dai ragazzi del Centro Sane Stelle.