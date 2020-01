Capodanno Cinese, in piazza del Gesù centinaia di persone

Una folla gioiosa e divertita ha gremito piazza del Gesù per festeggiare il Capodanno Cinese, la più importante festività annuale in Cina. Secondo tradizione, il 2020 è l’anno del Topo, simbolicamente associato all’abbondanza e alla prosperità. L’evento di arte e cultura cinese- organizzato dall’Associazione Ciao Cina – si è aperto alle 16.50 e, dopo il saluto delle istituzioni, con il countdown del Capodanno in contemporanea con Pechino dalle ore 16.50; il ricco programma ha visto diverse esibizioni tradizionali con danze e artisti provenienti dalla Cina.

Durante l’evento si sono succeduti interventi a cura del Coro italo-cinese con l’esecuzione dell’inno nazionale italiano e cinese. L’iniziativa ha goduto del patrocinio del Comune di Napoli. L'evento ha dato il via alle celebrazioni per il nuovo anno cinese, caratterizzato dai suoi auspici di energia, vitalità e socialità.

Domani, Sabato 25 gennaio, invece, sempre nell’ambito degli eventi del “Capodanno Cinese a Napoli”, l’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” aprirà le celebrazioni del nuovo anno cinese inaugurando i festeggiamenti del 2020 nel primo giorno dell’anno del Topo. Dalle ore 11.00 Piazza del Plebiscito si riempirà di colori, canti, danze tradizionali cinesi ma anche di arte e divertimento per festeggiare il nuovo anno e il Capodanno Cinese, che nel 2020 si celebra il 25 di Gennaio.