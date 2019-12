Capodanno a Napoli 2020: Stefano Bollani e Daniele Silvestri le stelle dell'evento

Saranno Stefano Bollani e Daniele Silvestri le stelle del Capodanno 2020 a Napoli. Questa mattina è stato presentato, nella sala giunta di Palazzo San Giacomo, il programma della notte di San Silvestro che impegnerà diverse piazze italiane. I due musicisti saranno gli artisti principali di un cartellone che coinvolgerà una serie di artisti napoletani guidati da Ivan Granatino che avrà la direzione artistica dell'evento di piazza Vittoria.

L'evento, organizzato insieme a Radio Kiss Kiss, avrà in piazza Plebiscito il palco principale e poi una serie di eventi collateri a piazza Vittoria e Borgo Marinari per poi concludere la serata con la discoteca più grande d'Italia, all'aperto su via Partenope e Rotonda Diaz con l'animazione di Radio Ibiza. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Luigi de Magistris che ha anche annunciato il conferimento della cittadinanza onoraria a Bollani il 30 dicembre.

“Anche quest'anno abbiamo il tutto esaurito in città. Per qualcuno che decide di andare via c'è sicuramente qualcuno che arriva. Chi non vuole viversi la notte di Capodanno a Napoli non sa che si perde”. Ha poi annunciato che il prossimo 3 gennaio verrà recuperato il concerto per la Notte d'Arte saltato per mancanza di autorizzazioni. Contenta anche l'assessore de Majo del fatto che siano rappresentati tanti talenti di Napoli in un unico evento.