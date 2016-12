Capodanno in Piazza Plebiscito, tutto pronto per il grande evento

Cresce l'attesa per la tradizionale festa di Capodanno in Piazza del Plebiscito. Sul palco, in uno dei luoghi simobolo di Napoli, si alterneranno grandi star della musica come gli Stadio, Tiromancino, Clementino, Franco Ricciardi, Valerio Jovine e Giulia Luzi.

LA FESTA - Tutti gli speaker di Radio Kiss Kiss saranno sul palco per festeggiare i suoi 40 anni di attività e il nuovo anno con i napoletani ed il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris. La serata sarà condotta da Pippo Pelo, Adriana e Max Giannini: una lunga diretta radiofonica, dalle 21 alle 2, in tutta Italia, su tutte le frequenze nazionali di Radio Kiss Kiss, con le voci di Stefano Piccirillo, Rita Manzo, Janpa, Lucilla & Noemi, Gigi & Ciro.



LA PISTA DA BALLO SUL LUNGOMARE - Kiss Kiss, sponsor dell'evento sarà protagonista anche della più grande pista da ballo d’Europa voluta dal Comune di Napoli sul meraviglioso Lungomare, da Via Caracciolo fino a Via Nazario Sauro: quattro postazioni palco saranno disposte lungo il percorso pedonale, ciascuna con una diversa proposta artistica e musicale, dalle 22.00 all’alba, con il live show di Franco Ricciardi & Friends in Piazza Vittoria, e countdown in via Caracciolo per lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

I DETTAGLI - Tutti i dettagli e gli ospiti dell’evento saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa indetta per giovedì 29 dicembre, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo.