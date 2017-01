Capodanno 2017 in tv: "L’Anno che verrà" vince su "Gigi & Friends"

Brindisi in tv per il nuovo anno, ma con risultati differenti. Nella notte di San Silvestro, infatti, "L’Anno che Verrà" in onda su RaiUno e condotto da Amadeus e Teo Teocoli ha conquistato 4.891.000 spettatori pari al 31.71% di share. Allo scoccare della mezzanotte, oltre 9 milioni e mezzo di italiani hanno scelto di brindare insieme a RaiUno (54,5% di share).

Su Canale 5, invece, numeri più bassi per il Capodanno con Gigi D’Alessio: 2.612.000 spettatori pari al 14.98% di share.