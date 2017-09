Caparezza a Napoli, centinaia di ragazzi in attesa in Piazza Garibaldi (FOTO)

Sono circa cinquecento i ragazzi in attesa di incontrare Caparezza, alle 18:00 a piazza Garibaldi, presso la Feltrinelli Express. Il poliedrico artista pugliese incontrerà i tanti fan partenopei che si sono radunati già dalle prime ore del pomeriggio per incontrare il proprio beniamino e vedere autografate le loro copie del nuovo disco "Prisoner 709", uscito lo scorso 15 settembre. Si tratta del settimo album in studio del cantante nativo di Molfetta: sedici tracce e alcune collaborazioni eccellenti, come quella con Max Gazzè, John De Leo e i DMC.

Per accedere al firma-copie bisognava munirsi di pass, rilasciato dopo l'acquisto dell'album dagli addetti della Feltrinelli Express di Piazza Garibaldi. A conti fatti, il disco di Caparezza ha fatto registrare in queste ore un boom di vendite.