Gigi D'Alessio compie 51 anni: le sue dieci canzoni preferite

Gigi D'Alessio festeggia oggi il suo 51esimo compleanno. Il cantautore napoletano è infatti nato nel capoluogo campano il 24 febbraio del 1967.

Per l'occasione Gigi ha svelato a Rockol le sue dieci canzoni preferite. Ecco l'elenco completo:

Whitney Houston - "All At Once"

Michael Jackson - "Heal The World"

Michael Jackson - "Billie Jean"

Christina Aguilera - "Contigo en la Distancia"

Usa for Africa - "We Are the World"

Claudio Baglioni - "Avrai"

Lucio Dalla - "Piazza Grande"

Pino Daniele - "Napule è"

Celentano - "L'arcobaleno"

Vasco Rossi - "Albachiara".