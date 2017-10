Luca D’Alessio in “Orizzonte”: l'esordio da cantante del figlio di Gigi

Per Luca D’Alessio, figlio di Gigi, è giunto il momento di debuttare. Come segnalato dal padre sulla propria pagina Facebook, ha cantato in un featuring con il progetto pugliese Il Mago, in un pezzo dal nome “Orizzonte”.

“Anche solo per una piccola partecipazione…– ha scritto Gigi – per un papà è sempre una grande emozione. Ed io questa grande emozione voglio condividerla insieme a voi“. Il video è girato per le strade di Napoli. E infatti Il Mago ringrazia così: “Desidero ringraziare Luca e la sua famiglia per le magnifiche giornate a Napoli trascorse e per l’ospitalità, per il lavoro svolto e per tutto. Ringrazio i miei amici di Napoli che ci hanno seguito passo passo durante il progetto.

Il video, disponibile su YouTube e diffuso dallo stesso Gigi D'Alessio, è già stato guardato da 15mila persone.