Fece ballare il San Paolo con la Lambada: addio a Loalwa Braz

Lutto nel mondo della musica internazionale. La cantante brasiliana Loalwa Braz, voce dei Kaoma, è stata trovata morta quest'oggi in un'auto a Rio de Janeiro. Aveva 63 anni.

Nell'estate del 1989 con il suo gruppo lanciò la "Lambada", il ballo popolarissimo in tutto il globo ed in particolare a Napoli, a cavallo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90.

Alla celebre canzone è legato un indelebile ricordo per i tifosi del Napoli: il leggendario centravanti azzurro brasiliano Antonio Careca, infatti, si esibiva puntualmente in passi di Lambada per esultare dopo ogni gol segnato.