Candidature ai David di Donatello: film, attori e registi napoletani in lizza

Sono state rese note le candidature per i David di Donatello 2018: la cerimonia andrà in onda su RaiUno il 21 marzo. Come miglior film "A ciambra" di Jonas Carpignani, "Ammore e Malavita" dei Manetti Bros., "La tenerezza" di Gianni Amelio, "Nico 1988" di Susanna Nicchiarelli e il cartone "Gatta Cenerentola" dei registi napoletani Rak, Cappiello, Guarnieri e Sansone. Come migliori registi i candidati sono Jonas Carpignano, i Manetti Bros, Gianni Amelio, Ferzan Ozpetek per 'Napoli velata', Paolo Genovese per 'The place'. Migliori attori: Antonio Albanese ("Come un gatto in tangenziale"), Nicola Nocella ("Easy-Un viaggio facile"), Renato Carpentieri ("La tenerezza"), Alessandro Borghi ("Napoli velata"), Valerio Mastandrea ("The place").



Migliore attrice: Paola Cortellesi ("Come un gatto in tangenziale"), Jasmine Trinca ("Fortunata"), Valeria Golino ("Il colore nascosto delle cose"), Giovanna Mezzogiorno ("Napoli velata"), Isabella Ragonese ("Sole cuore amore").