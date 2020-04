"Maestro Ivan", dall'attore di Made in Sud un canale YouTube per i più piccoli

Un attore di Made in Sud, Ivan Fedele, sta caricando giorno dopo giorno nuovi video per i più piccoli sul suo canale YouTube.

Si tratta di favole raccontate e animate per bambini, aneddoti quotidiani, canzoncine, gag con le marionette, "un modo – ha raccontato – per trascorrere in allegria questi pomeriggi di isolamento a cui siamo tutti costretti. Le scuole hanno chiuso un mese fa e chissà quando riapriranno. È qualcosa di mai accaduto nella storia recente. Volevo cercare un modo per rallegrare i bambini. Io quello so fare: far ridere i bambini, lo faccio da vent'anni".

Il nome del canale è "Maestro Ivan". L'idea è distrarre i bimbi dalle lunghe giornate di lockdown, da qui la nascita di qualcosa di "non programmato". L'esperienza di Fedele con i più piccoli è di lunga data, tiene infatti laboratori didattici di teatro per gli alunni delle scuole dell'infanzia e elementari.