Capolavori architettonici: tra i 20 meravigliosi campanili d’Italia anche due in Campania

Italia, paese di “campanili”. Spesso questa frase è usata, in maniera anche un po’ polemica, per suggerire la profonda eterogeneità economica, sociale e culturale del Paese. E in effetti, i campanili sono sicuramente la metafora più azzeccata. Numerosissimi e diversi tra loro per stili e dimensioni, essi sono un po’ il riflesso di questa diversità, ma anche di una ricchezza immensa e secolare.

Impossibile fare una stima esatta dei campanili d’Italia. Ogni paese, borgo o frazione ha il suo, ogni basilica o cattedrale è affiancata dalla propria torre campanaria, che da sempre ne accompagna la storia, tra glorie, misfatti e traversie. Hundredrooms ha scelto alcune di queste imponenti strutture, che si contraddistinguono per la loro bellezza, altezza e posizione.

E tra questi, ne spiccano due in Campania. Il primo è il Campanile della cattedrale dei SS. Filippo e Giacomo del Duomo di Sorrento. Si trova a ben 40 metri di distanza rispetto al Duomo e si contraddistingue per i suoi colori accesi e il grande orologio dalle piastrelle in ceramica. Spettacolare anche il Campanile di Sant’Andrea del Duomo di Amalfi. La parte più bella di questa torre campanaria è senza dubbio quella superiore, caratterizzata da archi intrecciati, segnati da maioliche gialle e verdi di chiara influenza araba.