Maurizio De Giovanni contro il sindaco: “Non credo ami la città”

Sono tante le personalità della cultura napoletana che non hanno accolto con favore la notizia che Nino Daniele sia stato destituito dal suo incarico di assessore alla Cultura del Comune di Napoli. La notizia filtrata nelle scorse ore e che si sta ufficializzando in questi istanti, ha creato scompiglio con diversi personaggi che si sono esposti contro questa decisione del sindaco. Tra tutti, lo scrittore Maurizio De Giovanni è stato quello più critico nei confronti di de Magistris e ha espresso il suo disappunto con un lungo post su Facebook.

Il post di De Giovanni

“Non ci volevo credere, ma pare sia vero. Rinunciare a Nino Daniele come assessore alla cultura significa non aver compreso quello che quest'uomo di incredibile amore ha fatto in un settore assolutamente strategico, di fondamentale importanza per la crescita. Significa buttare via anni di lavoro appassionato, senza soldi, senza strutture, senza potere, inventandosi iniziative e stabilendo contatti con instancabile trasporto. Significa cedere alle regole tristi di una politica minuscola, al puro scopo di trovare sostegno in parti che con la cultura non hanno niente a che fare. Rinunciare a Nino Daniele significa, e questo dev'essere molto chiaro, rinunciare a tutti quelli che in un modo o nell'altro hanno trovato nel modo di amare la città di quest'uomo gentile, colto e raffinato una corrispondenza precisa. Rinunciare a Nino Daniele è un atto di incredibile tafazzismo, e senza mezzi termini la rinuncia a un'anima. Per quanto mi riguarda, oggi credo molto meno all'amore per la città di chi la conduce”.