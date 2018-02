Musei gratis, il Gambrinus distribuisce dolci e caffè

Sfogliatelle, babà, zeppole, pastiera e una moka gigante con caffè caldo: è quanto il Gran Caffè Gambrinus offrirà a chi sarà in attesa, il 4 febbraio, all'esterno del Palazzo Reale. La giornata è quella dell'appuntamento mensile con i musei gratis, che naturalmente coinvolgerà lo storico edificio di piazza del Plebiscito che affaccia proprio sul Gambrinus.

“Vogliamo coccolare i turisti che scelgono Napoli per una gita fuoriporta – spiega Michele Sergio, titolare del locale – con un piccolo ristoro. Per noi è una gioia e una soddisfazione vedere la nostra città di nuovo piena di turisti che arrivano da tutta Italia e dall’estero. Non vogliamo perderli un’altra volta, come accadde al tempo dell’emergenza rifiuti, e quindi cerchiamo, nel nostro piccolo, di allietare la loro permanenza qui”.

Una simile iniziativa era stata organizzata già lo scorso novembre, sempre in occasione di una domenica di “musei gratis”. Anche in quella occasione, i camerieri e i titolari del Caffè distribuirono gratuitamente i prodotti di pasticceria e il caffè ai presenti. Un'idea peraltro molto apprezzata dalla direttrice del Palazzo Reale, Antonella Cucciniello.