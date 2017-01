Bud Spencer diventa una statuina cult: l'omaggio in Germania

Solo 1500 pezzi sul mercato: è lei, la statuina dedicata a Bud Spencer. Alta 44,4 centimetri, è in resina ed è stata realizzarla dall'azienda tedesca Supacraft. Il costo: 450 euro. La disponibilità è prevista per il secondo trimestre del 2017.

La statua era stata approvata dallo stesso attore ad inizio 2016, poco prima della sua morte. Come ha spiegato Ulrich Dudenhöffer, ceo della multinazionale Heo: "Abbiamo avuto l’onore e il privilegio di lavorare direttamente con mister Spencer per realizzare la statuina ispirata al ciclo di Spaghetti Western. La sua figura e i suoi film hanno arricchito la mia vita, a partire dagli anni ‘70. Non mi stanco mai di rivederli."