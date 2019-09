Bruno Venturini cittadino onorario di Napoli: approvata la delibera

"Al Maestro Bruno Venturini – cantante ed eccelso interprete della canzone napoletana – è concessa la Cittadinanza Onoraria, quale pubblico attestato dei sentimenti di amicizia, stima, ammirazione ed affetto della Città di Napoli". E’ quanto si legge in una delibera approvata dalla Giunta comunale di Napoli su proposta del Sindaco Luigi de Magistris.

Tra le motivazioni della delibera si sottolinea che Bruno Venturini – nato a Pagani – "ha un legame profondo con Napoli - dove nel lontano 1959 ha debuttato a Porta Capuana – e che può essere considerato "l'Ambasciatore della canzone napoletana" perché, l'ha portata ovunque, nei cinque continenti, con il suo stile particolare, la sua altissima professionalità".

"Bruno Venturini – prosegue l’atto a firma del primo cittadino partenopeo - è stato il primo artista dell'occidente invitato in Cina. Ha venduto più di cento milioni di dischi nel Mondo, con una lunga serie di dischi di platino e d'oro. Ha tenuto concerti da record in ogni luogo: nell'ex Unione Sovietica, in Giappone, in Canada, in Australia, in Corea del Sud, in Inghilterra negli Stati Uniti, in Francia – ma l'elenco è molto parziale - ed ha partecipato ad innumerevoli trasmissioni televisive, particolarmente in RAI, dove, recentemente è apparso esibendosi in classici della canzone napoletana; é stato nei più famosi teatri del Mondo ed ha conquistato, con la sua arte - con la sua voce particolare, calda e possente - popoli ed etnie diverse; ha cantato per Capi di Stato e personalità internazionali: memorabili sono i suoi concerti per la Famiglia Reale di Gran Bretagna, per Gorbaciov, per Clinton in occasione del G7 del 1994 - che lo volle, successivamente, quale ospite alla Casa Bianca, per il Re Juan Carlos di Spagna, per Papa Giovanni II, nella Basilica di S. Pietro, in onore di suo zio materno, il Beato Alfonso Maria Fusco".

La consegna della cittadinanza onoraria a Bruno Venturini - fa sapere l’assessore comunale alla cultura Nino Daniele, che pure ha seguito l’iter del conferimento – avverrà nel corso di un concerto che si terrà prossimamente a Napoli.