"Per chi crede, potrei essere la reincarnazione del principe di Sansevero"

Discende dal principe di Sansevero, che morì lo stesso giorno in cui lui è nato. Da piccolo visse a pochi passi dalla Cappella Sansevero, di fronte all'abitazione del padrino di Raimondo di Sangro. Bruno Maria di Bari, docente dell'Accademia delle Belle Arti di Roma, ha scritto “Ritornato in Vita”, un libro in cui riporta alcune particolari testimonianze della sua relazione col principe di Sansevero.

Coincidenze e misteri, soprattutto. I resti del principe non furono trovati nella sua tomba. “Il posto più logico in cui cercare è proprio quello in cui abitava il padrino”, spiega di Bari al Mattino e aggiunge: “Non credo alla reincarnazione, ma non so cosa c'è nell'aldilà. Quindi il dubbio c'è, potrei essere la sua reincarnazione, del resto lui diceva proprio che sarebbe rinato in un'altra era”. “Da scienziato dico che non esiste una teoria del ritorno in vita – prosegue – La scienza spiega che nulla si crea e nulla si distrugge, quindi gli esseri viventi potrebbero rigenerarsi. Ma è un punto di vista molto teorico”.

Di Bari racconta episodi che rendono pienamente giustizia all'aura esoterica di Raimondo di Sangro: “Ho visitato il collegio romano dei Gesuiti a Roma. Entrai in una stanza che lui frequentava assiduamente, dove trovai alcune parabole. Toccandole accadde qualcosa: sentii un sibilo, la temperatura si abbassò, e calarono le luci. Eravamo in due, io e la professoressa che mi aveva accompagnato”. E ancora, anni fa il professor di Bari commissionò ad uno scultore una targa per Sansevero. Secondo il suo racconto, uno strano personaggio spiegò all'artigiano che “il colore non era giusto”. “Le stesse parole che poi gli avrei detto io al telefono”, spiega di Bari. Inoltre il particolare “commentatore di opere” all'artigiano disse un'altra frase: “Il senso della vita è la morte”. Qualche giorno dopo, di Bari era in stazione, e una persona sulla sessantina gli indicò un biglietto che aveva perso. Quel biglietto non era del professore, e riportava: “Non c'è senso nella vita se tutto finisce con la morte”. Coincidenze, misteri e suggestioni, degne, appunto, del Principe.