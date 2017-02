Bradley Cooper: "Mio nonno era di Napoli"

Bradley Cooper è stato ospite della settima puntata di C'è Posta per Te. L'attore americano, intervistato da Maria De Filippi, ha confessato di avere una nonna abruzzese e un nonno napoletano. Un suo grande rammarico è quello di non aver mai imparato la lingua anche "se da piccolo, in cucina, si parlava solo l'italiano".

Cooper è stato il 'regalo' per Claudia che, dopo dieci anni, ha perso il fidanzato Francesco per una malattia. A mandarle la posta, il fratello di Francesco, Alessandro, che ha voluto dedicarle una serata indimenticabile. Emozionanti anche le parole dell'attore allla ragazza:"Voglio ringraziarti per quello che sei. Nell'ascoltare la tua storia, ho pensato che abbiamo davvero bisogno l'uno dell'altro. Ieri ero triste e arrabbiato al pensiero che mio padre non ci fosse, era il quinto anniversario della sua morte. Devo ringraziarvi, perché venendo qui ho ricordato la grande gioia che ho provato standogli accanto".