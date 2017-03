Boss delle Cerimonie, anticipazioni puntata 24 marzo 2017: l'addio a Don Antonio

Cresce l'attesa per la messa in onda su Real Time della prima puntata del Boss della Cerimonie, in programma venerdì 24 marzo alle ore 23.05.

Nella prima puntata sarà ancora presente Don Antonio Polese, scomparso lo scorso dicembre. In una delle prime puntate sarà trasmesso anche parte del funerale del boss delle cerimonie.

La Sonrisa nelle puntate successive proseguirà ad ospitare matrimoni e cerimonie di ogni tipo anche senza Polese. Tutto sarà nelle mani dei suoi familiari, sperando che il pubblico premi ancora negli ascolti il programma.