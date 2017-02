"Caro Don Antonio, grazie: il popolo ti ama ancora"

"Il momento culminante di uuna esperienza che ci ha fatto vivere menti di Gioia Immensa, Dolore Estremo, Rabbia Assurda, Felicità Infantile. Perché mentre ci odiavano con denunce, offese, poi ci hanno amato come persone di famiglia, perché hanno visto in noi persone semplici che davano nella loro semplicità momenti di svago mentale....perché il Boss delle Cerimonie è una favoletta per bambini, dove un po' tutti si sono rispecchiati. La favola alla quale i più piccoli,che poi sono i Nostri più Grandi Fan, si sono legati e che i genitori possono lasciar guardare perché il Boss non è stato mai volgare". Questo il lungo post apparso sulla pagina Facebook Gaetano Davide "Il Boss Delle Cerimonie". Nelle scorse ore, si è tenuta alla Sonrisa una grande festa in attesa della quinta stagione de "Il boss delle Cerimonie".

"Sicuramente qualcosa dopo verrà, perché non si può far a meno delle persone che si è imparati a voler bene in queste 5 stagioni, ma sarà qualcosa di diverso... Sempre con la benedizione dall'alto del nostro Amato Don Antonio. E proprio con lui voglio chiudere questa lettera. Mio Caro Don Antonio grazie, grazie e grazie ancora di quello che hai fatto per me e credo che parli a nome di tanti, che hai fatto per Noi. Tu semplice estimatore dell'amore familiare, hai fatto far parte della tua famiglia anche coloro che hai trovato sul cammino della vita, e come tu ben dicevi "Il Popolo Mi Ama' : sì Boss, il popolo ti Ama !!! E vorrei dirti quello che sta succedendo ancora ora che non sei più tra noi...Il Popolo ti Ama Ancora, anche quelli che non hanno avuto la gioia di incontrarti di persona. Mi dicono: "Il Boss era diventato parte della Nostra Famiglia". Ti vorrò sempre bene e grazie per quello che mi hai dato: insegnamenti che segnano una vita".