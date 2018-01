Pioggia e cielo grigio, così il Blue Monday napoletano: il giorno più triste dell'anno

Lo psicologo Cliff Arnall, più di dieci anni fa, elaborò una precisa equazione che consente di calcolare, di volta in volta, "il giorno più triste dell'anno", il Blue Monday. Cade sempre il terzo lunedì di gennaio. Condizioni metereologiche pessime, sensi di colpa per le spese e le abbuffate natalizie, una primavera ancora troppo lontana: questi i parametri inseriti dallo psicologo per il calcolo del Blue Monday.



A Napoli, poi, la sensazione sembra essere accentutata dal maltempo che graverà sulla città per tutta la settimana. Mercoledì e giovedì ci sarà un po' di sole prima del fine settimana, ancora funestato da piogge e temporali.