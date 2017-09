Blade diary di Pietro Firrincieli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Il blading è la filosofia di vita che meglio ha risposto alle personali esigenze dell’autore. Per questa passione rinuncia infatti ad una vita apparentemente “perfetta” fatta di un lavoro sicuro, una fissa dimora ed una relazione stabile. Alla base di questa scelta c’è l’idea di un progetto importante, nato per documentare il mondo, all’epoca ancora inesplorato, dei bladers. BLADE DIARY è il punto d’arrivo di questo progetto iniziato nel 2011, completamente auto prodotto. Un progetto on the road fatto di fotografia, di car pooling e di coach surfing, ancora lontani dalla loro accezione di servizio digitale, e di viaggi a bordo di un furgone che toccano molte parti del mondo iniziando dall’Europa, passando per gli Stati Uniti e il Messico, tutto per mostrare gli aspetti più intimi e nascosti della cultura underground dei bladers. BLADE DIARY è il primo libro esistente sulla cultura del blading e Magazzini Fotografici per la prima volta dedicherà un’esposizione per approfondire questo tema. Pietro Firrincieli fotografo italiano, classe 1985 e blader fin dall’età di 11 anni. Tra le sue esperienze un Master in fotogiornalismo all’Agenzia Contrasto di Milano e una lunga permanenza a CESURA LAB, collettivo di fotogiornalismo fondato da Alex Majoli. I suoi progetti artistici sono stati pubblicati da diverse testate giornalistiche nazionali ed internazionali. INFORMAZIONI opening_ venerdì 29 settembre 2017 alle 19.00 visite guidate_ su appuntamento apertura locali_ dal mercoledì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 domenica dalle 10.30 alle 14.30 phone_ 338 64 03 215 oppure 331 35 48 243 mail_ info@magazzinifotografici.it Magazzini Fotografici Via San Giovanni in Porta, 32, Napoli Facebook_ Magazzini Fotografici Instagram_ @mag_fotografici #magazzinifotografici

