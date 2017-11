Biologi, lista D'Anna vince elezioni: il senatore di Ala verso la presidenza nazionale dell'ordine

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

ROMA. Biologi Insieme per il rinnovamento, la lista coordinata da Vincenzo D'Anna, senatore del gruppo ALA-SC (Alleanza LiberalPopolare Autonomie-Scelta Civica), ha vinto nettamente le elezioni per il Consiglio dell'Ordine dei Biologi, con il 45,2 per cento dei consensi, eleggendo nove membri su nove. Primo assoluto degli eletti con 1.619 voti su 3.580 votanti, risulta lo stesso parlamentare, componente della commissione Sanità del Senato. A fine mese, con l'ultimazione del secondo spoglio, sarà definito anche il Consiglio nazionale e verosimilmente ai primi di dicembre, con l'insediamento dei nuovi organismi, D'Anna sarà nominato presidente nazionale dei Biologi. "C'è da attendere ancora la proclamazione ma non tornerò in Parlamento" si affretta a precisare il diretto interessato. "Ringrazio nel frattempo i tanti colleghi biologi, gli amici personali, i politici ed i parlamentari di ogni partito, che mi hanno fatto pervenire gli auguri. Mi dimetterò dalla carica senatoriale come promesso, chiudendo una parentesi di passione ed impegno durata una vita" conclude D'Anna.