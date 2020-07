Orchestra San Carlo al Plebiscito, biglietti gratis per l'Aida: da domani le prenotazioni online

La generale dell'Aida di Giuseppe Verdi si terrà – aperta al pubblico – sabato alle 20.15 in piazza del Plebiscito. Il Comune di Napoli ha reso disponibili 750 biglietti gratuiti, prenotabili online.

I tagliandi sono così ripartiti: 12 posti riservati per portatori di handicap in carrozzina con relativi accompagnatori; 90 posti per portatori di handicap (ai sensi della legge 104) e relativi accompagnatori; 248 posti per gli under 30. I restanti 400 posti sono prenotabili invece liberamente.

Come prenotare

Questi ultimi vanno opzionati però tassativamente a partire dalle 12 di domani, giovedì 23 luglio. Il modulo prevede la prenotazione per un massimo di 2 spettatori per singolo indirizzo e-mail, ed il richiedente non potrà effettuare più di una prenotazione.

Al termine della compilazione, sarà assegnato un codice di prenotazione che dovrà essere convertito in biglietto al botteghino del San Carlo (giovedì dalle 12 alle 21, venerdì dalle 10 alle 21, sabato dalle 10 alle 18).

Lo spettacolo

L'Aida di Giuseppe Verdi (musica Giuseppe Verdi, libretto di Antonio Ghislanzoni), è in programma dal 28 al 31 luglio. L'orchestra del Massimo napoletano sarà diretta da Michele Mariotti, con Maestro del coro Gea Garatti Ansini.