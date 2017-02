Biagio Izzo: "Sono figlio di questa terra, non andrò mai via da Napoli"

Ha lavorato tantissimo sia nel mondo del cinema sia in quello del teatro passando per la televisione. La 'dimensione' che Biagio Izzo preferisce è il teatro senza alcun dubbio. "Non solo perché si ha la possibilità di un rapporto diretto con il pubblico. Lavorare in teatro consente di vivere emozioni fortissimo, dalla preparazione all 'adrenalina che solo l'immediatezza della rappresentazione può dare. E poi in teatro non si può 'barare ': se sbagli sbagli, senza possibilità di ripetere la scena".

L'attore, impegnato in "Bello di papà" dove interpreta il ruolo di Antonio Mecca, ha poi spiegato a Cronache di Napoli: "Sono figlio di questa terra, da qui non andrò mai via. Mi piace Napoli e mi piacciono i napoletani. Viviamo nella città più bella del mondo al di là di tutte le criticità che possano esserci. Questa è la terra del fermento culturale. Un' energia continua che c'è sempre stata seppur con forme e manifestazioni diverse in base all'epoca di riferimento. Sarà l'influsso del vulcano, ma siamo un popolo in contìnua evoluzione, sempre bisognosi di dire e fare qualcosa".