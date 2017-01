Beppe Vessicchio non parteciperà al prossimo Festival di Sanremo

Beppe Vessicchio quest'anno non sarà sul palco del Festival di Sanremo. Una notizia che ha fatto scattare sui social la "rivolta" con tanto di petizioni e appelli.

"È vero, quest'anno non dirigo - ha confermato all'Ansa il direttore d'orchestra napoletano - È un caso: ero stato 'prenotato' da un paio di cantanti che alla fine non sono stati invitati da Carlo Conti". Ma a suo modo ci sarà. "Penso che andrò lo stesso: perché l'ho promesso agli amici musicisti e per promuovere il mio libro 'La musica fa crescere i pomodori' senza conflitto d'interessi".