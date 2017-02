Beppe Versicchio amareggiato: "La Rai non mi paga i diritti"

"La Rai ha pagato a qualcun altro diritti di proprietà di master musicali che spettano a me. Ho chiesto spiegazioni e il nome della persona su cui rivalermi. Sono andato io stesso all'ufficio legale di Viale Mazzini. E senza avvocati, ma in via amichevole. Silenzio. Un silenzio durato ormai troppo tempo. Così, fino a quando la situazione non sarà chiarita, ho deciso di non partecipare più a nessun programma Rai. Mi volevano al Dopofestival e alla Vita in diretta. Faranno a meno di me". Il maestro Peppe Vessicchio, grande assente della 67esima edizione del festival di Sanremo, non nasconde il disappunto.

Per questo motivo, si legge su Il Mattino, "non mi sento di entrare nella casa di chi si è comportato con scortesia nei miei confronti. All'Ariston sarò soltanto venerdì, e in platea, su invito di Carlo Conti, per salutare amici e pubblico".