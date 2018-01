Al Napoli Christmas Festival arriva la Befana

Se volete incontrare la Befana, lo potrete fare grazie al Napoli Christmas Festival: infatti, dal 5 al 7 gennaio 2018 la più famosa vecchina che cavalca una scopa di legno accoglierà grandi e piccini all’interno del parco della Mostra d’Oltremare.

Tre giorni ricchi di appuntamenti e di tante, tante caramelle regalate a tutti quelli che hanno fatto i buoni. Venerdì 5 il Festival aprirà dalle 15 alle 22, con vari appuntamenti: dalla baby dance al momento giochi con le befanine, al christmas balloon, all’ animazione itinerante al coinvolgimento dei simpatici Elfi, allo show contact con Alessandro Morlando, alle ore 19.

Il 6 e 7 gennaio, invece, il Festival sarà aperto per tutta la giornata dalle 11 alla mezzanotte. La mattina di sabato i bambini potranno intrattenersi con le befanine e gli elfi e, alle 12, dare spazio alla magia dell’illusionista Mago Mergellino mentre per i più grandi sarà possibile tifare per il Napoli con la proiezione della partita, alle ore15, Napoli - Verona. Alle ore 16 ci sarà l’attesissima Befana Parade dove sfileranno 5 befane/pupazzi di gommapiuma alte 3 metri e 5 musicisti e alle ore 19,30 la magia ritornerà in campo con il Mago Pepe e il suo Magic Show.

Domenica 7 la mattinata sarà allietata dalla grande parata della Banda Cicova, alle ore 11,30 e alle 17, seguita dal concerto Gospel Voices, alle ore 12 e in serata alle ore 20:30, l’appuntamento con Giulio Linguiti e la compagnia al pian Terreno ( ruota cry, acrobatica, acro yoga e contact) sarà per le 17,30 e per finire il programma l’attesissima attrazione dell’anno Carillon Vivente alle ore19.