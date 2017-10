Documentario Sky di Beatrice Borromeo: "Racconto i bimbi di Caivano"

La giornalista Beatrice Borromeo ha girato un documentario con Mia Benedetta per Sky Atlantic Hd, "Bambini mai", con al centro i bambini maltrattati di Caivano.

Ecco alcuni estratti tratti dall'intervista realizzata da Borromeo al Corriere della Sera.

"L’idea è di Mia, che l’ha proposta a Francesco Melzi d’Eril, che l’ha proposta a me. Mi sono convinta dopo aver incontrato i ragazzini e aver visto con i miei occhi che a meno di 100 chilometri da Roma vivono bambini che non possono permettersi di esserlo. Dovevo raccontarlo. I genitori mi hanno dato l’autorizzazione. L’ho interpretato come un segno di speranza. È come se a Caivano ci fossero diversi gironi danteschi e noi li abbiamo attraversati tutti: pedofilia, camorra, droga. Il giorno che ho dovuto dare un fazzoletto a un tossico con la siringa ancora nel braccio, ho fatto la doccia più lunga della mia vita: volevo lasciar andare una sensazione, un mondo".