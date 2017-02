Nuova stagione de 'I bastardi di Pizzofalcone', de Giovanni: "Dobbiamo pensarci"

Ancora un successo di pubblico, ieri sera, per la serie "I bastardi di Pizzofalcone" giunta all'ultima puntata. Il poliziesco con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini potrebbe avere a grande richiesta una seconda stagione, ma molto dipenderà dalle intenzioni di Maurizio de Giovanni.

L'autore dei libri da cui la fiction è tratta ha festeggiato il successo con un post su Facebook. "Be', anche questa è andata – è il contenuto del post dello scrittore – Sono felice che sia piaciuta a tanti, che qualcuno si sia affezionato a storie e personaggi, e ancora di più che a qualcun altro sia venuta voglia di venire a vedere da vicino questa città o di leggere i romanzi da cui vengono le storie. Qualcosa rispetto ai libri è stata cambiata, certe situazioni dei romanzi erano troppo dure per la televisione, ma altre, forti, profonde, difficili sono rimaste. E di questo devo ringraziare la Rai, non credevo in tanta modernità".

De Giovanni a questo punto parla del futuro della fiction. "Ora – prosegue – c'è da riflettere su un'eventuale seconda serie. Ci si penserà, magari, nei prossimi giorni. Ci saranno decisioni da prendere, anche da parte del sottoscritto che si è divertito ma anche un po' stancato. Vorrei nel frattempo rassicurare moralisti, profondi critici televisivi non professionisti, sociologi per hobby, urbanisti iperrealisti, esegeti ed eziologi: il telecomando, questo magico strumento che consente di evitare le brutture, continuerà a esistere. Ciao e grazie a tutti. Da domani si ritorna a immaginare nuove storie". Il riferimento è alle dure polemiche nate soprattutto per le scene gay presenti nella serie.