Bastardi di Pizzofalcone, nuovo romanzo e nuova stagione in tv

Buone notizie per i fan dei Bastardi di Pizzofalcone. L'atteso nuovo giallo di Maurizio De Giovanni, edito da Einaudi, è in dirittura d'arrivo e sarà presentato lunedì al Teatro Diana.

Si chiama “Nozze per i Bastardi di Pizzofalcone”, e sarà incentrato sul misterioso delitto di una ragazza ritrovata nuda con accanto un abito da sposa. È decimo libro sull’ispettore Lojacono e i suoi colleghi, anch'esso ambientato come gli altri in una Napoli tra il lusso sfrenato e le case popolari

Intanto si fa sempre più vicina la terza stagione della serie tv di marca Rai. È già in preparazione, la tv di Stato l'ha confermata, sebbene siano ancora pochi i dettagli al momento conosciuti.

Di certo con un tweet Alessandro Gassmann ha confermato la sua preseza e l'inizio delle riprese.