Monte di Dio, si gira la nuova serie dei Bastardi: c'è Gassmann

Continuano le riprese della seconda serie de 'I Bastardi di Pizzofalcone', la serie tv Rai basata sui racconti dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. Dopo aver toccato Sorrento e dopo una lunga e piacevole sosta nel centro storico partenopeo, questo pomeriggio le riprese si sono svolte in via Monte di Dio. Presente il protagonista, l'attore Alessandro Gassmann, immortalato in una pausa dal lavoro durante le riprese di una scena. La regia è firmata da Alessandro D'Alatri, nel cast anche Justine Mattera, Antonio Folletto, Carolina Crescentini e Simona Tambasco.