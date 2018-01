Pubblicato il bando della nona edizione del premio “artisti per la pace”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Si avviano alla conclusione le attività previste dal progetto “Alla Corte del Gusto”, realizzato dal Comune di Marigliano e co-finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del POC Campania 2014-2020 Linea Strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, con la pubblicazione del bando del Premio “Artisti per la Pace”, che si terrà presso il Comune di San Vitaliano, partener dell’iniziativa. Il premio, giunto alla nona edizione, intende perseguire l’obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica, e in modo particolare i giovani e il mondo della scuola, sui temi della pace, della giustizia sociale, della nonviolenza, della libertà, dei diritti umani, dell’autodeterminazione dei popoli e della solidarietà nelle sue molteplici espressioni. Il tema scelto per l’edizione 2017/2018 è, infatti, “Spes contra Spem – Donne e Uomini di Speranza”. Il Comune di San Vitaliano, impegnato nella divulgazione della cultura in tutte le sue forme, intende dare spazio ai valori sopra descritti grazie al talento e attraverso la partecipazione di artisti provenienti da tutta Italia, al fine di rendere il Premio “Artisti per la Pace” un momento di comunione, unione e soprattutto di scambio costruttivo d'idee che porti ad una seria e duratura divulgazione di un messaggio di pace utile agli uomini e alla comunità. Il bando prevede la possibilità di partecipare all’interno di quattro sezioni: poesia edita e inedita; prosa edita e inedita; immagine (disegni, dipinti, fotografie); fumetto edito e inedito. Quest’ultima sezione viene introdotta per la prima volta proprio a partire dalla presente edizione del premio. Le opere candidate dovranno essere inviate tramite e-mail all'indirizzo utc@comune.sanvitaliano.na.it o essere recapitate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Vitaliano secondo le modalità indicate nel bando. Tutte le opere dovranno essere accompagnate dalle generalità dell’autore e dalla scheda di partecipazione riportata alla fine di questo stesso Bando. Saranno accettate solo le opere tassativamente pervenute entro la data di scadenza del presente Bando di Concorso. Farà fede il timbro postale. In allegato all’opera dovrà essere consegnata la scheda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte. Il termine ultimo per l’invio delle opere è fissato a venerdì 26 gennaio 2018. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 17 gennaio 2018. Per scaricare il bando completo è possibile visitare il sito del Comune di San Vitaliano: www.comune.sanvitaliano.na.it.