"Vino, sigarette e sesso aiutano a vivere meglio e a combattere le malattie". Tale asserzione è stata illustrata accuratamente da Giuseppe Clemente, medico napoletano, in una relazione ('Bacco, tabacco e Venere) ricca di riferimenti scientifici e storico-musicali molto convincenti, presentata in occasione quarta edizione dell'iniziativa 'Il medico (legale) e l'arte', coordinata da Pino Guadagno e Luigi Lista, organizzata dall'Anmelepa e dalla Commissione medica di verifica di Napoli.

Ad ospitare il convegno, in una sala gremita, il Circolo Ufficiali Marina Militare di via Cesario Console. In particolare Clemente, specializzato in Cardiologo, medico Legale ed otorinolaringoiatra, si è soffermato sugli effetti benefici del vino che ha un effetto aggregante, socializzante, disinibente e consolatore, come asserito da Giacomo Leopardi nello 'Zibaldone' e in epoca più recente anche dall'indimenticato Giorgio Gaber. Inoltre, mostrando raffigurazioni artistiche di Bacco, Clemente analizza anche il legale tra sesso e vino, citando le baccanti che riproducevano ritualmente il mitico corteo dionisiaco di sileni, satiri e ninfe.