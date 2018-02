'Baby song', i laboratori musicali per ragazzi che a Forcella scelgono la strada della cultura

Giovedì 8 febbraio alle ore 10.45 allo Spazio Comunale Piazza Forcella si terrà la cerimonia di consegna dei primi 20 strumenti musicali raccolti dai “Laboratori Musicali Annalisa Durante” in favore dei ragazzi di Forcella. I Laboratori Musicali sono promossi dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli con l’Associazione “Annalisa Durante”. Ai laboratori partecipano attualmente 60 ragazzi, di età compresa tra 7 e 16 anni, seguiti da 9 docenti professionisti che hanno aderito al progetto a titolo completamente gratuito. "Abbiamo messo a disposizione di questa iniziativa i locali di Piazza Forcella e la Sagrestia del Complesso monumentale di San Severo al Pendino perché crediamo che la musica possa contribuire ulteriormente a promuovere la cultura e i sani valori presso i ragazzi di questo rione, contro il rischio di ogni devianza e violenza", dichiara l’Assessore comunale alla cultura Nino Daniele.

Gli strumenti musicali saranno donati da Vincenzo Varriale e Nicola Cavallo, organizzatori della kermesse “BaccalàRe”, che nella prima edizione del maggio scorso hanno portato sul lungomare di Napoli duecentomila persone. "Abbiamo deciso di donare il ricavato della prima serata ai Laboratori Musicali, riuscendo ad acquistare 20 strumenti tra violini, clarinetti, chitarre, bassi e percussioni. Un progetto che intendiamo continuare a sostenere per l’alto valore sociale e culturale", spiega Varriale.