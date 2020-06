Sapete perché si dice “Ll’avvocato ha dda essere ‘mbruglione”?

Perchè si dice “Ll’avvocato ha dda essere ‘mbruglione”? A spiegarcelo è il libro “Come se penza a NNapule. 2500 modi di dire napoletani", commentati da Raffaele Bracale e a cura di Amedeo Colella.

Letteralmente significa “L’avvocato deve essere imbroglione”. A Napoli - terra per altro di eccellentissimi principi del foro - si è convinti che un buon avvocato debba essere necessariamente un imbroglione, capace di trovare argomentazioni e cavilli giuridici tali da fare assolvere anche un reo confesso o - in sede civilistica - far vincere una causa a chi avesse palesemente torto marcio.